Возмещение - только "натурой".

В России 28 апреля вступили в силу новые правила ОСАГО. Если раньше при повреждении автомобиля можно было выбрать форму компенсации (деньги или ремонт), то теперь прямая дорога в автосервис. Это должно приструнить мошенников-автоюристов, которые выкупали страховые дела у пострадавших водителей и добивались огромных выплат путем махинаций. В теневой бизнес были вовлечены структуры ГИБДД, суды и эксперты.

Отныне автовладелец или его представитель сможет получить денежное возмещение лишь в трех случаях: если машина не подлежит восстановлению, стоимость ремонта больше, чем лимит выплат по ОСАГО (400 тысяч рублей), либо потерпевший погиб в ДТП или получил тяжелые травмы.

Мастерскую клиент выбирает из списка, предложенного страховщиком, в радиусе не более 50 километров от места ДТП или своего места жительства, но по соглашению сторон возможны и другие варианты. За качество работ отвечает страховая компания. Каждый день просрочки ремонта обернется для сервиса штрафом в 0,5% от суммы возмещения. Гарантийный срок составляет полгода, на кузовные и покрасочные работы - год. Должны использоваться новые оригинальные запчасти. Восстановленные или подержанные разрешено применять лишь по договоренности с потерпевшим, передает "Уралинформбюро".

Для автомобилей моложе двух лет, находящихся на гарантии, ремонт организуют у официального дилера. Если в списке станций такового нет, положена денежная компенсация.

При большом количестве жалоб на страховщика его ограничат в праве на организацию натурального возмещения и обяжут вернуться к выплатам.

В целом аналитики приветствуют изменение схемы, но не исключают, что она приведет к росту тарифов на ОСАГО.