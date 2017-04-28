"Терминатор" уже не фантастика.

Развитие искусственного интеллекта обернется гибелью человечества, уверен известный ученый Стивен Хокинг. Об этом физик заявил на Глобальной конференции мобильного Интернета в Пекине.

По словам ученого, потенциал человеческого мозга и искусственного интеллекта одинаков. Но компьютерные системы способны совершенствоваться в кратчайшие сроки, человечеству же такие темпы недостижимы. Более того, с внедрением новейших технологий люди могут деградировать и стать беспомощными перед лицом природы. А в условиях естественной эволюции и борьбы за выживание это означает верную гибель, передает "Уралинформбюро".