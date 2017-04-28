Жителей Каменска-Уральского и Краснотурьинска.

В Каменске-Уральском, третьем по населению городе Свердловской области, из-за штиля ожидается высокая загазованность воздуха. Такая же картина в Краснотурьинске, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности, объявленное вечером 27 апреля, действует до 20 часов 29 апреля.

Предприятиям на этот период рекомендуется снизить выбросы на 15-20%. Жителям – реже бывать на улице, не открывать окна, а спортом заниматься только в закрытых помещениях.