Из Белоярского.

Банк "Открытие" выступил партнером конкурса талантов "Принц и Принцесса детства – 2017". Мероприятие прошло в Белоярском (ХМАО-Югра), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

12 воспитанников детсадов города демонстрировали таланты в различных конкурсах. Дети представляли видео-презентации будущей профессии, разыгрывали сценки из мультфильмов, показывали пародии на звезд шоу-бизнеса. Завершился праздник танцевальными номерами, где юные таланты покоряли публику "Цыганочкой" и "Кукарачой".

В итоге обладателями титулов "Принц детства" и "Принцесса детства" стали Рома Голобля и Настя Толдонова. Приз зрительских симпатий достался Валере Коломийцеву. Все участники получили подарки от Банка "Открытие".

"Этим вечером мы еще раз убедились, какое у нас растет творческое талантливое поколение", – отметила руководитель дирекции филиала банка в Белоярском Гульнара Полякова.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк".