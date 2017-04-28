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Россиянам предъявят счета за cвет в подвалах и на чердакахСегодня в 10:39

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Коммуналка вырастет на 300-500 рублей.

В России вновь вырастет плата за коммунальные услуги - примерно на 300-500 рублей. Это произойдет из-за включения в плату за общедомовые нужды (ОДН) счетов за свет в подвалах и на чердаках. Соответствующее предписание дал управляющим компаниям главный жилинспектор страны Андрей Чибис, пишут "Известия".

Нововведение вступило в силу еще 1 января 2017 года. После этого в 77 регионах квартплата выросла. Но некоторые субъекты не стали пересматривать нормативы. В результате возникла неразбериха. Для разъяснения спорных моментов Чибис разослал официальные письма региональным органам исполнительной власти, передает "Уралинформбюро".

Ранее специалисты проекта "Управдом" провели мониторинг существующих нормативов. Они выяснили, что нормативы ОДН на электроэнергию завышены в 24 регионах России, в том числе в Челябинской области. В конце января в регионе разразился настоящий скандал. Горожане получили платежки, в которых суммы за ОДН выросли в несколько раз.

Нормативы ОДН на холодную воду завышены в 9 регионах, на горячую воду - в 7.

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