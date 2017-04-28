Только тем, кто лечится.

Российским ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей. Взять сирот разрешат тем, кто проходит терапию и безопасен для окружающих.

Это положение прописано в государственной стратегии по борьбе с распространением вируса. Документ подписал председатель правительства РФ Дмитрием Медведевым еще 20 апреля, однако опубликован он будет лишь 2 мая, пишет "Коммерсантъ". Новый порядок введут не позднее второго квартала 2018 года.

Следует отметить, что Свердловская область лидирует по числу зараженных ВИЧ. В Екатеринбурге, где болен каждый 50-й, эпидемическая ситуация, передает "Уралинформбюро".