Заморосит дождь.

Долгожданные трехдневные выходные в столице Урала омрачит неустойчивая погода. Днем в субботу обещают плюс 15, но градус "убавит" сильный ветер порывами 15-20 метров в секунду. В воскресенье обещают 12 выше нуля, в 1 мая - плюс 16 с тем же ветром.

Ночи будут ощутимо холодные: столбик термометра упадет до плюс 1, а по области - до минус 3, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В субботу и воскресенье возможны кратковременные дожди.