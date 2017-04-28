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Центральные улицы Екатеринбурга заполонят военныеСегодня в 12:01

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Репетирующие Парад Победы.

28 апреля 2017 года в Екатеринбурге состоится очередная репетиция Парада Победы - перекроют несколько улиц.

В период движения военной колонны к месту тренировки будут поэтапно заблокированы Эскадронная - от Окраинной до Второй Новосибирской, Вторая Новосибирская - от Санаторной до Палисадной, Зенитчиков - от Палисадной до Братской, Патриса Лумумбы - от Братской до Московской, Московская - от Патриса Лумумбы до Щорса, Шаумяна - от Щорса до Белореченской, Белореченская - от Шаумяна до Посадской, Посадская - от Белореченской до Репина, Репина - от Посадской до проспекта Ленина

В 20.00 военные заблокируют центральные улицы: проспект Ленина - от Луначарского до Репина, Репина - от Ленина до Малышева, 8 Марта - от Малышева до Бориса Ельцина, Бориса Ельцина - от 8 Марта до Челюскинцев. По ним нельзя будет проехать до 4.00 29 апреля.

Изменятся и маршруты движения общественного транспорта, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что еще одни совместные тренировки пеших колонн и техники запланированы на 3 мая. Генеральная репетиция состоится 6 мая.

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Военные заблокируют центр Екатеринбурга

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