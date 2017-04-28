"Газпром добыча Ямбург" зарезервировал 19 молодых специалистовСегодня в 11:02
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По 7 специальностям.
"Газпром добыча Ямбург" присмотрел себе 19 будущих работников по итогам XVII Открытого конкурса молодых специалистов на право трудоустройства в дочерние общества ПАО "Газпром".
Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, шестеро из них смогут заняться машинами и оборудованием нефтяных и газовых промыслов, пятеро - разработкой и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений, трое - электроэнергетикой, двое - автомобиля и автомобильным хозяйством. Остальным предстоит освоить теплоэнергетику, экономику труда, а также автоматизацию техпроцессов и производств. Летом 2017 года специалисты получат сертификаты на трудоустройство в "Газпром добыча Ямбург".
Кадры подбирали также ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром переработка" и ОАО "Севернефтегазпром".
На первом этапе конкурса, который заключался в анализе предоставленных участниками документов, было рассмотрено 425 заявок. На втором туре конкурсантов ждали профессиональные, интеллектуальные и творческие задания, а затем собеседование с экспертами.
Решающий тур определил 65 победителей. 19 специалистов отобрал "Газпром добыча Ямбург".
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