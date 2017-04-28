Начнут с орбитальной станции.

Китай планирует к 2022 году создать собственную орбитальную станцию. Об этом журналистам заявил руководитель программы космических пилотируемых полетов КНР Ван Чжаояо.

Основной модуль "Тяньгун-3" (дословно "небесный чертог") будет запущен уже в 2018 году. За четыре года его модифицируют до полноценной станции, на которой будет отрабатываться длительное пребывание китайских астронавтов в космосе. Это необходимо для претворения в жизнь дальнейших планов Поднебесной - в ближайшее десятилетие Китай планирует совершить пилотируемые космические полеты к Луне и Марсу, передает "Уралинформбюро".