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ММК отметит Первомай праздничным шествиемСегодня в 12:06

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С флажками и шариками.

1 мая в восьмой раз по инициативе Первичной профсоюзной организации Группы ОАО "ММК" в Магнитогорске пройдет праздничное шествие. В нем примут участие около 50 тысяч горожан.

Колонна Магнитки пройдет под новым лозунгом "Единство, проверенное временем!". Также по заказу профсоюза группы ММК для Первомая изготовлено 5 тысяч малых флажков, 7 тысяч шариков и более 150 стандартных флагов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", магнитогорцы пройдут по проспекту Ленина до улицы Гагарина. Продолжится праздник на центральном стадионе, где в 11.30 начнется концерт. Выступят Татьяна Овсиенко, Рома Жуков и Влад Агафонов из ансамбля "Лейся песня". Также развлекать магнитогорцев будут представители дворцов культуры и МБУ "Отдых".

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