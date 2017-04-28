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В Екатеринбурге появилась новая пешеходная зона Сегодня в 13:18

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После жалоб горожан.

УГИБДД по Свердловской области запретила сквозной проезд через двор дома на Советской, 20 в Екатеринбурге.

На протяжении нескольких лет жители жаловались на проносящиеся мимо машины - двор постоянно использовался автомобилистами для объезда пробок при движении с улицы Блюхера на Советскую. Скорость при этом машины не снижали, отчего жильцы порой попросту опасались выходить из подъездов. Мелкие ДТП тут случались регулярно, но городские власти запретили ограждать участок, ссылаясь на то, что он необходим для проезда скорой в экстренных случаях.

Решить проблему удалось после обращения жителей двора к депутату Заксобрания Евгению Зяблицеву. "Я когда побывал на месте, прямо передо мной там КАМАЗ пронесся на бешеной скорости. Направил депутатские запросы в мэрию, прокуратуру и ГИБДД. Поначалу оттуда приходили лишь отписки, но в итоге добился того, чтобы на въезде во двор был установлен знак "пешеходная зона", - рассказал "Уралинформбюро" народный избранник.

Новый знак запрещает сквозное движение через двор, устанавливает ограничение скорости в 20 километров в час и требует уступать дорогу пешеходам, идущим по проезжей части.

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