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Екатеринбург попал в туристический ТОП-10Сегодня в 13:43

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По поездкам в майские праздники.

Аналитическое агентство "ТурСтат" назвало самые популярные у российских туристов направления для путешествий в майские праздники. В ТОП-10 отечественных городов попал Екатеринбург. Правда, занимает уральская столица скромное 9-е место. Выше в рейтинге располагаются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Ярославль, Нижний Новгород, Вологда и Псков. Рейтинг составили на основе данных по бронированию отелей.

Самыми популярными среди россиян зарубежными городами для путешествий на майские праздники стали Прага, Париж, Рим, Вена, Амстердам, Рига, Вильнюс, Стамбул, Барселона и Будапешт, передает "Уралинформбюро".

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