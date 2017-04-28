Гостей Екатеринбурга пустят пожить в Ельцин-ЦентрСегодня в 15:11
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В номерах над супермаркетом.
К середине мая в екатеринбургском Ельцин-Центре откроется гостиница "Резиденция". 10 номеров разной категории расположились на девятом этаже, сообщила "Уралинформбюро" глава пресс-службы музейного комплекса Елена Волкова.
"Наши гости из других городов неоднократно жаловались на нехватку отелей и апартаментов, особенно во время крупных событий. "Резиденция" удобна для размещения небольших организованных групп, приезжающих в Екатеринбург для участия в выставках, концертах и других мероприятиях", - поясняет Волкова.
Это не первый коммерческий объект на площадке президентского центра. Особенно острую критику со стороны известных горожан вызвал супермаркет "Перекресток" на 1000 "квадратов", открывшийся 21 апреля.
"Рестораны там есть, сейчас магазин открывают. Осталось публичный дом открыть, и это будет полный комплект ельцинской эпохи. Если изначально Ельцин-Центр задумывался как некий музей, площадка для выступлений и собраний искусствоведов, ученых, сейчас он превратился в обыкновенный рынок", - считает депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.
Свое фи выразила и министр культуры региона Светлана Учайкина, выступая на журфаке УрФУ: "Странно, когда площадке, где могли бы проходить творческие встречи или концерты, начинают продавать продукты".
"Чтобы развиваться, необходимо привлекать дополнительные источники финансирования. Поэтому наш комплекс был спроектирован не только как музейный, но и как деловой и торговый. Сегодня именно эта часть концепции в стадии реализации", - парируют в самом Ельцин-Центре.
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