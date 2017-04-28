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Глава профкома КГОКа собрался "выбивать" долги из работниковСегодня в 15:13

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На глазах общественности.

Председатель профкома Качканарского ГОКа Анатолий Пьянков готовится к судебным спорам с собственными работниками. На прошедшем в середине апреля совещании лидеров цеховых ячеек он сообщил, что многие сотрудники не торопятся возвращать деньги, взятые ими в кассе взаимопомощи.

"Выбивать" деньги из должников Пьянков планирует публично - через суды с максимально возможным освещением в СМИ. Донести этот посыл до рядовых работников комбината он поручил профсоюзным лидерам цехов. Кто будет оплачивать публикации позора с конкретными цифрами и фамилиями, Пьянков не уточнил.

Касса взаимопомощи, в которой испытывающие материальные трудности работники могут взять деньги в долг, существует на качканарском комбинате с 2004 года. Примечательно, что основными ее пользователями являются работницы фабрик, входящих в состав ГОКа. Они же составляют большую часть электората Анатолия Пьянкова и активно поддержали его на выборах председателя профкома в августе 2016 года, передает "Уралинформбюро".

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