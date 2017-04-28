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В Зауралье продлили акцию "Онлайн-плательщик"Сегодня в 16:23

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До конца 2017 года.

С 1 мая 2017 года в Курганской области возобновляется акция "Онлайн-плательщик" среди клиентов Энергосбытовой компании "Восток" и Единого расчетного центра "Прогресс". Акция продлится до 31 декабря 2017 года включительно.

Ее участниками могут стать клиенты ЕРЦ "Прогресс", которые отказались от получения бумажной версии Информационного листа. Кроме того, они должны своевременно оплачивать коммунальные услуги и ежемесячно передавать показания приборов учета через Личный кабинет на сайте Энергосбытовой компании "Восток". Победителей ждут ценные призы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", акция "Онлайн-плательщик" успешно проводилась в прошлом году. Счастливыми обладателями призов стали 13 зауральцев, им были вручены ноутбуки, мультиварки и аэрогрили.

"С каждым годом все больше клиентов нашей компании предпочитают оперативно оплачивать счета за электроэнергию и коммунальные услуги через Личный кабинет, — отмечает гендиректор АО "ЭК "Восток" Максим Ромашев. — Энергетики, в свою очередь, всегда рады поддержать и поощрить добросовестных плательщиков и активных пользователей онлайн-сервиса компании".

Энергосбытовая компания "Восток" призывает жителей Курганской области своевременно оплачивать потребленные ресурсы на сайте и участвовать в акции. Подробную информацию можно найти на сайте.

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