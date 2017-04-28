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Жители Зауралья остались без борта в СочиСегодня в 17:22

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Перевозчик отменил единственный рейс.

Авиакомпания "Ямал" отменила единственный рейс из Кургана в Сочи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе аэропорта. столицы Зауралья.

Самолеты из Кургана летают в Сочи в летний период. В прошлом году чартер организовывал тот же "Ямал". Договоренность на сотрудничество между перевозчиком и воздушной гаванью имелась и на грядущий курортный сезон, однако авиакомпания без объяснения причин отказалась от планов.

Сейчас аэропорт ведет переговоры с другими перевозчиками о полетах в Сочи. Как скоро ситуация прояснится, ответить в пресс-службе затруднились.

Связаться с авиакомпанией "Ямал" не удалось.

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