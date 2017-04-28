Мизулина развязала руки уральским мужчинамСегодня в 17:46
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Они стали чаще избивать жен.
Свердловчанки стали в 2 раза чаще по сравнению с прошлым годом обращаться в кризисные центры с жалобами избивающих их мужей. Именно такую статистику наблюдают в кризисном центре "Аистенок".
Как рассказала "Уралинформбюро" руководитель общественной организации Лариса Лазарева, это связано с декриминализацией преступлений. Если раньше за побои в семье тиранам грозило до двух лет колонии, то сейчас максимальное наказание - штраф в размере 30 тысяч рублей. Рост жалоб спровоцировалв также сложная экономическая ситуация.
По словам собеседницы агентства, для женщин, которые являются жертвами домашнего насилия, на весь регион предусмотрено всего 20 мест для временного проживания. Все они в данный момент заняты. При этом кризисные центры, по сути, являются единственным местом, куда могут обращаться пострадавшие от побоев свердловчанки. В полиции на их жалобы зачастую не реагируют.
Стоит напомнить, что закон о декриминализации побоев в семье был принят в начале февраля 2017 года. Одним из инициаторов выступил скандально известный сенатор Елена Мизулина.
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