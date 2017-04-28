Через 2 дня.

1 мая 2017 года на Ямале закроют все автозимники. Это связано с нулевой температурой, которая ожидается в ближайшие дни практически на всей территории округа. В некоторых районах столбик термометра поднимется выше нуля, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства региона.

В данный момент на зимниках уже действует ряд ограничений. В частности, запрещено передвигаться по ним на неполноприводных автомобилях. На ледовой переправе Салехард – Лабытнанги введено весовое ограничение – допускаются машины массой не более 20 тонн.