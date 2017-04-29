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С туристов в Крыму будут трясти курортный сбор28 апреля в 18:12

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По 100 рублей в день.

Правительство РФ одобрило введение курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. С каждого въезжающего туриста будут собирать до 100 рублей в день на развитие курортной инфраструктуры, но пока только в качестве эксперимента, пояснили "Уралинформбюро" в министерстве по делам Северного Кавказа.

Сбор будет взиматься с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. Правительственным законопроектом определяется лишь максимальный размер въездной пошлины, конкретную сумму установят сами регионы.

Предполагается, что собранные деньги будут аккумулироваться в специальном "Фонде развития курортной инфраструктуры", из которого они затем будут направляться на благоустройство курортных зон, а также восстановление и ремонт объектов, предназначенных для отдыха.

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