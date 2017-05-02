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Умер детский писатель Анатолий АлексинСегодня в 09:17

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Ему было 92 года.

В Люксембурге в возрасте 92 лет скончался известный советский писатель Анатолий Алексин. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и писатель Дмитрий Лиханов.

Анатолий Алексин родился в Москве в 1924 году. Первые стихи опубликовал еще подростком. В начале Великой Отечественной войны он был эвакуирован из столицы в Каменск-Уральский, где затем работал редактором местной газеты.

Алексин известен своими книгами для детей: "Отряд шагает в ногу", "Саша и Шура", "Коля пишет Оле, Оля пишет Коле". Кроме того он написал сценарии к советским фильмам "Расписание на завтра", "Очень страшная история", "Поздний ребенок".

В 1993 году писатель эмигрировал в Израиль, позже переехал в Люксембург, передает "Уралинформбюро".

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