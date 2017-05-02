До 46 000 рублей.

Минимальная стоимость обучения водителей должна составлять 46 000 рублей. На этом настаивает московская Ассоциация автошкол (МААШ), направившая в ФАС просьбу поспособствовать законодательному введению единой минимальной цены на обучение, сообщает "Уралинформбюро".

Как поясняется на сайте МААШ, решение о необходимости введения единого тарифа было принято еще в середине марта на Всероссийском семинаре руководящих работников автошкол. Тогда же участники мероприятия решили заручиться поддержкой антимонопольщиков. После этого шло уточнение расчетов оптимальной стоимости.

Себестоимость обучения, по подсчетам ассоциации, сегодня составляет 33,2 тысячи рублей. Сюда входят 134 часа теории и 56 часов практики для курсанта, а также аренда помещений для чтения лекций. Оставшееся пойдет на рентабельность автошколы и на возможные непредвиденные расходы.

При этом в МААШ уверены, что автошколы, которые устанавливают цену ниже 46 000 рублей, дают необходимые навыки в неполном объеме – в частности, урезают часы практики для курсантов.

Как напоминает "Коммерсантъ", в 2012 году союз автошкол Тюменской области уже пытался установить единый тариф на обучение в 25 000 рублей. Но тогда региональное УФАС усмотрело в этом картельный сговор, и оштрафовала часть организаций, присоединившихся к решению союза.