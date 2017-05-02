С середины недели.

Солнечная и по-летнему жаркая погода будет радовать жителей столицы Урала 2 и 3 мая 2017 года. Столбики термометров поднимутся до плюс 24-26 градусов. Осадков не ожидается. По ночам ощутимо прохладнее - всего 6-10 градусов выше нуля, сообщили "Уралинформбюро" в УГМС.

Однако уже 4 мая в Екатеринбурге похолодает до плюс 14-16, а 5 мая воздух прогреется лишь до 10 градусов тепла. Зарядят затяжные дожди. Западный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду.