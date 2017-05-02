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Раскаленный Екатеринбург охладят дождиСегодня в 09:54

С середины недели.

Солнечная и по-летнему жаркая погода будет радовать жителей столицы Урала 2 и 3 мая 2017 года. Столбики термометров поднимутся до плюс 24-26 градусов. Осадков не ожидается. По ночам ощутимо прохладнее - всего 6-10 градусов выше нуля, сообщили "Уралинформбюро" в УГМС.

Однако уже 4 мая в Екатеринбурге похолодает до плюс 14-16, а 5 мая воздух прогреется лишь до 10 градусов тепла. Зарядят затяжные дожди. Западный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ОТКЛЮЧИТЕ ОТОПЛЕНИЕ! Сегодня в 10:58

ОТКЛЮЧИТЕ БАТАРЕИ! Немедленно! Невыносимая жара в мае в квартирах также ПЛОХО как и холод зимой. Люди реально очень плохо себя чувствуют, когда на улице+20, а батареи вовсю жарят

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