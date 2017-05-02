Со знанием русского языка.

Турецкие власти выпустили на улицы Стамбула сотрудников нового подразделения полиции, основной задачей которых станет защита туристов.

Блюстители порядка говорят на разных языках, включая русский. Также в рамках проекта будет открыт мультиязычный колл-центр и запущены аккаунты в социальных сетях.

В аэропортах появятся опорные пункты, а в самом городе - командный центр, контролирующий передвижения туристических групп и автобусов. Помимо автомобилей, туристическая полиция, облаченная в черно-оранжевые мундиры, будет передвигаться по городу на велосипедах, сигвеях и электрокарах. Далее планируется создать аналогичные подразделения и на курортах Антальи - от Каша до Аланьи.

Повышенные меры безопасности приняты после терактов, которые отпугнули значительную часть туристов. Росавиация заявила о возможной отмене чартерных рейсов в данном направлении. Как сообщало ранее "Уралинформбюро", спрос на отдых в Турции среди уральцев упал в 2 раза. Турецкие отели стараются удержать туристов конкурентными ценами, которые примерно в 1,5 раза ниже докризисных

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