×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Первые туристы покорят космос в 2018 годуСегодня в 10:20

  • Текст

В очередь встали 700 человек.

Первые космические туристы отправятся в полет в 2018 году. Об этом заявил Ричард Брэнсон, генеральный директор Virgin Galactic. Накануне американская компания провела ключевое тестирование корабля Unity: впервые была опробована система поворота вверх хвостового оперения, необходимая для посадки аппарата.

На его борту смогут разместиться шесть путешественников. Корабль на два часа поднимется на высоту 100 километров. Пассажиры смогут испытать невесомость и увидеть родную планету с космической высоты. Стоимость полета составит 250 тысяч долларов. Желание покорить Вселенную уже высказали порядка 700 человек, среди которых и знаменитости: Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.

Будущих космических туристов не отпугивает даже подмоченная репутация компании. В 2014 году предыдущий туристический корабль Enterprise разбился во время испытаний. В результате катастрофы один пилот погиб, второй получил ранения, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Застой на офисном рынке будет долгим.

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×