Первые туристы покорят космос в 2018 годуСегодня в 10:20
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В очередь встали 700 человек.
Первые космические туристы отправятся в полет в 2018 году. Об этом заявил Ричард Брэнсон, генеральный директор Virgin Galactic. Накануне американская компания провела ключевое тестирование корабля Unity: впервые была опробована система поворота вверх хвостового оперения, необходимая для посадки аппарата.
На его борту смогут разместиться шесть путешественников. Корабль на два часа поднимется на высоту 100 километров. Пассажиры смогут испытать невесомость и увидеть родную планету с космической высоты. Стоимость полета составит 250 тысяч долларов. Желание покорить Вселенную уже высказали порядка 700 человек, среди которых и знаменитости: Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.
Будущих космических туристов не отпугивает даже подмоченная репутация компании. В 2014 году предыдущий туристический корабль Enterprise разбился во время испытаний. В результате катастрофы один пилот погиб, второй получил ранения, передает "Уралинформбюро".
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