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Без титулов и мата: Путин подписал закон о "цензурных" именах Сегодня в 10:50

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Ограничив фантазию родителей.

Президент РФ Владимир Путин одобрил поправки в Семейный кодекс, запрещающие странные имена для детей. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Отныне в именах запрещено использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные и не являющиеся буквами знаки за исключением дефиса. Также в свидетельстве о рождении исключены бранные слова, указания на ранги, должности или титулы.

Стоит отметить, что в последнее время россияне все чаще грешат излишней фантазией при наречении ребенка. Так, чета из Перми назвала своего первенца Люцифером. А москвичи умудрились наречь сына не иначе как БОЧ рВФ 260602 (аббревиатура "Биологический объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года"). В ЗАГСе ребенку отказались оформлять документы - свидетельство о рождении мальчику оформили во "Всемирном Правительстве Граждан Мира".

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