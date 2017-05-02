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Путин дал отмашку пустить россиян по "Миру"Сегодня в 11:28

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С 1 июля.

Президент России Владимир Путин подписал закон о переводе пенсионеров и бюджетников на платежные карты "Мир". Документ размещен на официальном портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

К 1 июля 2017 года карты "Мир" должны принимать во всех банкоматах и терминалах. До 1 июля 2018 года на новую платежную систему переведут всех бюджетников, а спустя два года - пенсионеров.

Малые предприятия с оборотом 40 миллионов рублей в год обяжут принимать карты "Мир" с 1 октября 2017 года. На коммерсантов, выручка которых не превышает 40 миллионов, требование распространяться не будет.

Стоит добавить, что к началу 2017 года в Свердловской области карты "Мир" готовы были обслуживать 91% банкоматов и 76% торговых терминалов.

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