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Россиянам без счетчиков сделают скидкиСегодня в 12:35

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Если Госдума расщедрится.

В России собственникам квартир, не установившим индивидуальные приборы учета на воду и электричество, сделают большие скидки.

Сейчас абоненты оплачивают коммунальные услуги по нормативу, умноженному на коэффициент 1,5. Норматив рассчитывается приблизительно - исходя из характеристик дома, зачастую он завышен.

Как пишут "Известия", законодатели предлагают полностью отменить повышающий коэффициент и изменить порядок расчета норматива. Для этого коммунальщики будут брать многоквартирный дом, оснащенный счетчиками, аналогичный по характеристикам многоэтажке без приборов учета, и считать среднее потребление нормативом.

С инициативой выступила председатель комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она сообщила, что соответствующие поправки в закон "Об энергосбережении..." уже готовятся, передает "Уралинформбюро".

Повышающие коэффициенты для собственников квартир, в которых не установлены счетчики, были введены в 2014 году, чтобы стимулировать россиян к использованию приборов учета. Однако инициатива провалилась. По данным Минстроя РФ, на данный момент счетчики установлены только в 70% российских квартир. Зато штрафные санкции привели к существенному росту долгов за "коммуналку". На начало января 2017 года граждане не оплатили порядка 1 триллиона рублей.

Стоит добавить, что цены на услуги ЖКХ на Среднем Урале считают запредельными. Свердловчане заваливают Общественную палату региона жалобами на УК. В некоторых районах Екатеринбурга жители платят за "однушку" по 6-8 тысяч рублей.

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