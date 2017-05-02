Мешает диплом и возраст.

29% безработных россиян ищут вакантное место год и более, сообщают исследователи из Высшей школы экономики. Поиски работы усложняет возраст: чем старше человек, тем проблемнее трудоустроиться. Женщин начинают списывать со счетов в 42-45 лет, мужчин - в 39-44 года.

Большинство вакансий в центрах занятости - для персонала со средним и среднеспециальным образованием. Дипломированные специалисты остаются без работы дольше, передает "Уралинформбюро".