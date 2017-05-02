Если их есть каждый день.

Любителям яблок можно не бояться сердечных приступов и гипертонии. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, передает "Уралинформбюро".

Те, кто съедает в день хотя бы по яблоку, на 12% реже сталкиваются с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это объясняется высоким содержанием в плодах калия и железа.

По заверениям британских ученых, красные яблоки защищают от гипертонии, а зеленые - от железодефицитной анемии.