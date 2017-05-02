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Под Екатеринбургом нашли свалку собачьих труповСегодня в 14:15

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Которая отравляет воду.

Кладбище бездомных животных обнаружили садоводы около реки Мочаловки вблизи коллективного сада "Вишенка" в Березовском городском округе. Как уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии ГО, несколько трупов собак брошено в лесу на 24-м километре Режевского тракта. Местные жители предполагают, что животные стали жертвами догхантеров.

Останки животных лежат в непосредственной близости с водой. При этом многие садоводы пьют из реки Мочаловки. На место выехал главный эколог округа, добавили в администрации.

Это не первая подобная находка на Среднем Урале. Зоозащитники в организации подобных свалок обвиняют ООО "Универсалремонт" - компанию, которая занимается отловом бездомных собак и по закону должна кремировать останки животных. Однако по мнению экспертов, избавляется фирма от трупов более дешевым способом - сбрасывает в лесах. Работа компании не раз вызывала нарекания со стороны ОНФ и зоозащитных организаций Екатеринбурга и Тюмени, на ее директора было заведено уголовное дело.

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