4 из 5 пожаров локализованы.

В лесах Свердловской области зафиксировано 5 очагов возгорания, 4 из которых локализованы. Общая площадь пожаров составляет 66,5 гектаров, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

"Горячие точки" выявляют силами авиации и при помощи спутников. Как подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев, для повышения эффективности борьбы с пожарами необходимо усилить координацию между различными ведомствами. В первую очередь такая задача поставлена перед региональным департаментом лесного хозяйства.

"Хорошо зарекомендовали себя космический мониторинг и система видеонаблюдения. Пожарная опасность в регионе сегодня характеризуется специалистами как малая или средняя. Тем не менее вопрос чрезвычайно серьезный. Поэтому к любому возгоранию следует относиться как к серьезной угрозе, принимая исчерпывающие меры для скорейшей локализации и ликвидации", - отметил Е.Куйвашев.

По его словам, зачастую к пожарам приводит беспечность граждан, устраивающих пикники.

Стоит отметить, что в Свердловской области действует прямая линия лесной охраны, куда граждане могут сообщать о возгораниях, - 8-800-100-94-00.

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