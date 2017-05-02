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Юные тюменцы выпустят на поле роботов-футболистовСегодня в 14:00

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В рамках олимпиады.

Тюменская область готовится к региональному этапу всероссийской робототехнической олимпиады. 12 мая школьники покажут изобретения в пяти категориях. В частности, они представят роботов для устойчивого развития, интеллектуальные системы, облегчающие жизнь человека, роботов-манипуляторов и футболистов.

В основной категории юные изобретатели предстоит решить проблемы углеродной нейтральности, чистой возобновляемой энергии и природно-ориентированного туризма.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте образования и науки, в прошлом году в областном туре состязались около 200 участников и 80 тренеров. Авторы самых интересных проектов вернулись с победами со Всероссийского этапа олимпиады.

Так, Анастасия Пужак и Нигина Ивахненко из Тюменского педколледжа победили в номинации "За чистый океан" состязания "Борись с отходами!". Проблему загрязнения воды нефтешламами они предложили решить с помощью робота-плота. Он собирает нефть с поверхности воды транспортерной лентой, покрытой алюминиевой пленкой. Специальные абсорбенты впитывают углеводородное сырье, после чего их можно использовать для изготовления асфальта, остатки загрязнений из воды поглощают фильтры.

Ученик тюменской гимназии №1 Валерий Рагулин взял бронзу в основной категории "Сортировка отходов". Его роботы сортировали отходы по типу и складывали в специальные баки.

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