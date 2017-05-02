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Екатеринбургский Академический подключился к "Ночи музеев"Сегодня в 12:57

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Экспозицию создадут вместе с горожанами.

Академический район Екатеринбурга впервые примет участие в международной акции "Ночь музеев", которая пройдет 20-21 мая. Музейное пространство будет создано по адресу улица Краснолесья, 161, сообщили "Уралинформбюро" организаторы выставки.

В ходе подготовки и работы экспозиции, рассказывающей о самой масштабной стройке Екатеринбурга, все желающие смогут дополнять ее своими фотографиями, историями и памятными вещами.

Впервые будут показаны эксклюзивные снимки процесса застройки района, знаковых событий Академического. Будут представлены и проекты будущего. Каждый сможет оставить свои пожелания или нарисовать от руки эскиз нового символа, дома, парковой скульптуры, другого полезного объекта для района Академеческий.

Также в "Ночь Музеев" для гостей и жителей Академического планируется организовать экскурсионные тематические маршруты. В завершении акции желающие смогут поучаствовать в создании уникального арт-объекта.

"Посетитель выставки сможет познакомиться с историей района в лицах: фотографиями строителей и жителей Академического. Это музей не вещей, а именно людей – тех, кто создал, а потом наполнил жизнью новый район Екатеринбурга. Мало кто знает, как создавались в нашем районе памятники и арт-объекты, почему здесь установлены светофоры для велосипедистов и почему утки гуляют по тротуарам вместе с людьми", - отмечают организаторы выставки.

Связаться с организаторами музея Академического можно по телефону (343) 200-45-44 или по почте i.ekaterinburg@yandex.ru.

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