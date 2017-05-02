Самые густонаселенные - Эльмаш и Уралмаш.

На 1 мая 2017 года в Екатеринбурге зарегистрирован 1 миллион 501 тысяча жителей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии. За последний месяц численность населения увеличилась на 2,45 тысячи.

Пятая часть горожан проживает в Орджоникидзевском районе. На втором месте по населенности - Чкаловский (17%), на третьем - Верх-Исетский и Кировский (по 15%). В Ленинском районе зарегистрировано 14% жителей, в Октябрьском - 10%. Замыкает список Железнодорожный район (9%).

44% горожан - мужчины, 56% - женщины.