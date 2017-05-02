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Российских библиотекарей хотят отвадить от порно и политикиСегодня в 14:22

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В социальных сетях.

Сотрудники российских библиотек могут исчезнут из интернет-обсуждений политики, религии, межнациональных отношений и даже своих рабочих проблем. "Правила поведения в социальных сетях" для них разработала Российская библиотечная ассоциация, в которую входят более 500 учреждений по всей стране, передает "Уралинформбюро".

Библиотекарям рекомендуется "воздержаться в публикациях в социальных сетях, блогах и форумах от резких заявлений любой окраски по вопросам: политики, национальности, сексуальной ориентации, религии. А также от публикаций порнографического, агрессивного, оскорбительного характера", гласит документ.

Кроме того, в беседах с друзьями и родными им "необходимо воздержаться от негативных замечаний в адрес библиотеки или ее читателей в публичном поле", а также размещения текстов или изображений, порочащих библиотеку.

Нарушившим эти постулаты разработчики документа грозят дисциплинарным наказанием.

Проект "Правила поведения в социальных сетях" 27 апреля одобрила рабочая группа "Библиотеки и социальные медиа" РБА и разместила на сайте для обсуждения. После того как документ стал объектом пристального внимания "Коммерсанта", его удалили с портала.

Юристы считают данные рекомендации противозаконными, а их введение - попыткой распространить трудовые отношения и на нерабочее время. Более того, только федеральный закон может ограничить госслужащим, коими являются библиотекари, возможность распространять информацию.

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