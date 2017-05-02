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Минтруд привяжет МРОТ к прожиточному минимуму до 20 маяСегодня в 15:06

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Пока только в проекте.

В срок до 20 мая Министерство труда РФ должно подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Такое поручение дал премьер Дмитрий Медведев по итогам обсуждения в Госдуме итогов работы правительства в 2016 году, сообщает "Уралинформбюро".

В настоящее время прожиточный минимум для трудоспособных россиян составляет 10 678 рублей, МРОТ – 7800. О необходимости уравнять эти показатели различные эксперты заявляли уже несколько лет. Однако это потребует увеличения бюджетных расходов на сумму порядка 33 миллиарда рублей в год. Кроме того, свои возражения высказывали и крупные кампании, опасающиеся необходимости серьезно увеличить фонды оплаты труда.

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