На улице.

В турецкой провинции Анталья запретили публичное распитие спиртного. Теперь пропустить рюмочку-другую на Анатолийском побережье можно исключительно в питейных заведениях.

Документ, ужесточающий действующие в Турции антиалкогольные нормы, опубликован на официальном сайте Управления безопасности Антальи. За употребление спиртного вне пределов отелей, кафе или баров грозит штраф в 100 турецких лир (порядка 1600 рублей), сообщили "Уралинформбюро" в Ассоциации туроператоров России.

Стоит отметить, что в последнее время спрос на отдых в Турции среди уральцев упал вдвое на фоне слухов о возможной отмене чартерных рейсов в данном направлении и нестабильной политической обстановке в стране. Отельеры "заманивают" отдыхающих ценами примерно в 1,5 раза ниже докризисных.