Из-за разлившегося Тобола.

Аэропорт Кургана оказался под угрозой подтопления из-за разлившегося Тобола. Вода в реке достигла отметки 560 сантиметров. При 700 сантиметрах наступают неблагоприятные явления, при 850 - опасные.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Зауралью, для защиты воздушной гавани и предотвращения перелива воды из реки Тобол в водоотводящий канал озера Шум отсыпана временная дамба. Кроме того, организована работа двух водоперекачивающих насосов.