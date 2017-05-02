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Курганский аэропорт попал под угрозу подтопленияСегодня в 18:01

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Из-за разлившегося Тобола.

Аэропорт Кургана оказался под угрозой подтопления из-за разлившегося Тобола. Вода в реке достигла отметки 560 сантиметров. При 700 сантиметрах наступают неблагоприятные явления, при 850 - опасные.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Зауралью, для защиты воздушной гавани и предотвращения перелива воды из реки Тобол в водоотводящий канал озера Шум отсыпана временная дамба. Кроме того, организована работа двух водоперекачивающих насосов.

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