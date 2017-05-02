Перекинутую в Сибирь в ходе реформы.

Из-за лесных пожаров на Урал перебрасывают авиацию из Сибири. Ранее она была передислоцирована туда в связи с реформой МЧС.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России, в аэропорт Кольцово уже перебазирован вертолёт Ми-8. 3 мая на дежурство заступит и самолёт-амфибия Бе-200.

При необходимости самолет и вертолет МЧС перебросят на помощь в тушении огня в соседнюю Челябинскую область.

Ранее в рамках реформы МЧС был ликвидирован Уральский авиационно-спасательный центр - его влили в состав аналогичного Красноярского центра. Два вертолета отправили из УрФО в Сибирь, на Урале остался всего один вертолет. Тогда экс-спасатели утверждали, что из-за передислокации на Урале могут не дождаться авиапомощи.

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