Фанатов "Урала" задержали в СочиСегодня в 09:08
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Из-за технической неисправности самолета.
Болельщики футбольного клуба "Урал" на 11 часов застряли в Сочи. Спецборт "Уральских авиалиний" должен был отправиться в Екатеринбург 2 мая в 23.00 по московскому времени. Однако согласно информации онлайн-табло Кольцово, самолет вылетит в уральскую столицу только в 10.00. Прибытие рейса ожидается в 15.00 по местному времени.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний", задержка связана с технической неисправностью воздушного судна Airbus A320.
"Для доставки пассажиров в Екатеринбург будет задействовано резервное воздушное судно. В соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам предоставлены все положенные услуги, в том числе размещение в гостинице. Планируемое время вылета: 11.00 (московское время). Авиакомпания "Уральские авиалинии" приносит извинения пассажирам рейса за временные неудобства и рассчитывает на понимание требований, связанных с обеспечением безопасности полетов", - пояснили в пресс-службе.
2 мая екатеринбургский "Урал" впервые в истории сыграл в финале Кубка России. На стадионе "Фишт" в Сочи "шмели" со счетом 0:2 уступили московскому "Локомотиву".
По окончании матча глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял решение о присвоении звания "Почетный гражданин Свердловской области" президенту клуба Григорию Иванову и главному тренеру команды Александру Тарханову.
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