И редкими липами.

29 апреля ООО "РН-Уватнефтегаз" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") провело экологическую акцию в парке имени Гагарина в Тюмени. Нефтяники высадили 5 кедров, 16 сердцелистных лип, занесенных в Красную книгу Тюменской области, а также 30 яблонь.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Уватнефтегаза", место акции было выбрано не случайно. С 2017 года, объявленного в России Годом экологии, предприятие взяло парк имени Гагарина под свой патронаж.

По словам директора департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанны Злобиной, "РН-Уватнефтегаз" всегда принимает активное участие в мероприятиях на территории региона.

"Посадка деревьев – замечательная акция, которая приносит только позитивные эмоции. А в следующем году этому парку исполнится 50 лет и надеюсь все мы вновь встретимся здесь, чтобы добавить красоты его ландшафту", - заключила она.

Заместитель гендиректора ООО "РН-Уватнефтегаз" по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Дмитрий Ерохин, с свою очередь, заверил, что предприятие будет ежегодно проводить в парке имени Гагарина различные экологические акции.

Следует отметить, что вместе с "РН-Уватнефтегазом" в экологической акции участвовали ветераны Главтюменнефтегаза и дети из школьного лесничества "Берендеи".

"Современные субботники, конечно, отличаются от ленинских. Сейчас атмосфера другая, много молодежи – и это радует. Приятно видеть, что наши традиции живы!", - отметила заместитель председателя Совета ветеранов Главтюменнефтегаза Анна Шишкина.