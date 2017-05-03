Испанцы превратили пиво в мороженоеСегодня в 09:48
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С привкусом кофе и карамели.
Мадридские пивовары и мороженщики создали необычный десерт. Мороженое из пива под маркой Enigma Origen было представлено на гастрономической выставке для гурманов El Salon de Gourmets, передает "Уралинформбюро".
Лакомство из натуральных ингредиентов не содержит ароматизаторов, консервантов или вкусовых добавок и имеет насыщенный янтарный цвет. Отведавшие Enigma Origen отмечают в нем привкусы шоколада, кофе и карамели, характерные для крафтового пива, а также стойкое послевкусием хмеля и солода, пишет "Испания по-русски".
Пока мороженое из пива изготавливается исключительно вручную и доступно только в ресторанах высокой кухни.
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