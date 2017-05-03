Они будут кружить над главной площадью.

3 мая над столицей Урала пролетят бомбардировщики. В небе над Екатеринбургом пройдет репетиция воздушного парада в честь Дня Победы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦВО.

Техника вылетела с аэродромов Свердловской и Челябинской областей и Пермского края. В 11.00 авиация сформирует парадный строй и пролетит над главной площадью города.

В репетиции примут участие четыре вертолета Ми-8МТВ-5, самолеты L-410, Ан-26, Ан-12, два штурмовика Су-25СМ из Киргизии, по четыре бомбардировщика Су-24М и перехватчика МиГ-31БМ. Боевые единицы будут двигаться со скоростью от 200 до 700 километров в час на высоте 150-450 метров.

Через четыре часа подобным зрелищем смогут полюбоваться и жители Верхней Пышмы.