РМК поддержала в Москве "Святую Анну"Сегодня в 11:01
- Текст
Фестиваль студенческих и дебютных фильмов.
В Москве состоялся XXIV Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов "Святая Анна". Партнером мероприятия, прошедшего 19-26 апреля, выступила Русская медная компания
Основной частью программы стал конкурс фильмов молодых кинематографистов, работающих в жанрах игрового, документального и анимационного кино. На соискание премии поступило 596 заявок. В конкурсной программе участвовало 430 фильмов, снятых в 2015-2017 годах.
Гран-при фестиваля присужден игровой ленте "Молоко". Режиссер Дарья Власова представила, как может повести себя идеальная семья, обнаружив однажды на кухне своей квартиры на 14 этаже живую корову.
Спецприз от РМК получил фильм "Незваная гостья", рассказывающий о неожиданном повороте в судьбе успешной женщины после встречи с незнакомкой. Режиссер картины Наталья Бартева получила награду из рук президента фестиваля "Святая Анна" Михаила Пореченкова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
"За годы проведения фестиваль стал знаковым культурным событием и дал путевку в большую творческую жизнь многим начинающим режиссерам, актерам, операторам и сценаристам. Уверена, этот год не станет исключением, и в будущем мы увидим имена призеров и лауреатов фестиваля в титрах полнометражных картин на больших экранах", - отметила вице-президент по кадровой политике и соцответственности РМК Анна Шабарова.
Фестиваль студенческих и дебютных фильмов "Святая Анна" проводится при поддержке Минкультуры России, Союза кинематографистов, Национальной Академии кинематографических искусств и наук.
Председателем попечительского совета мероприятия выступает режиссер и продюсер Никита Михалков.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:00
Готовимся к беде: пеноблочные города рухнут через 20 лет
Кто ответит за разруху?Сегодня в 15:59
Погибшего в Сирии военного похоронят в Екатеринбурге
Он попал под обстрел снайпера.Сегодня в 15:53
Навальный лишился шанса стать президентом
В штабе нервничают.Сегодня в 15:36
Средний Урал получит 315 миллионов на парки
Площади, набережные и пешеходные зоны.Сегодня в 15:26
В Перми мужчина выпал из окна 8 этажа
Перед этим он закрылся в комнате.Сегодня в 15:22
Адвокат "грозы с Пионерского" обжаловал приговор
По первому делу.Сегодня в 15:13
Свердловчанин едва не зарубил топором двух электромонтеров
Из-за ограничения электричества.Сегодня в 15:05
В Екатеринбурге стартует процесс по делу об убийстве шумных соседей
Подсудимому грозит пожизненный срок.Сегодня в 15:02
Гендиректор градообразующего предприятия Лесного покинул пост
Из-за переезда.Сегодня в 14:49
Под Екатеринбургом произошел выброс аммиака
К делу должны подключиться санврачи.Сегодня в 14:27
На дорогах Среднего Урала установят почти 500 новых камер
Региональная казна пополнится штрафами.Сегодня в 14:27
В Челябинске в ДТП пострадали двое детей
"Семерка" протаранила ГАЗ и опору ЛЭП.Сегодня в 14:14
За екатеринбургский "Смак" возьмутся через 10 лет
Площадку реконструируют за 2 года.Сегодня в 14:03
Спасатели Антипинского НПЗ прошли аттестацию Минэнерго
И допущены к ликвидации ЧС.Сегодня в 13:55
Покемонофила Соколовского спародировали в "Симпсонах"
Мультяшная полиция поход в храм проигнорировала.
Главные новости
- Сегодня в 16:00Готовимся к беде: пеноблочные города рухнут через 20 лет
- Сегодня в 13:19В Челябинске мать свесила годовалого ребенка с балкона
- Сегодня в 12:43Житель Златоуста зарезал больную супругу и покончил с собой
- Сегодня в 11:09Оставили со сНосом
- Сегодня в 11:01В Верхней Пышме вновь совершено нападение на девушку
Аналитика
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.
Сниму подвал. Класс "А" не предлагать
Застой на офисном рынке будет долгим.