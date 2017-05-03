Фестиваль студенческих и дебютных фильмов.

В Москве состоялся XXIV Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов "Святая Анна". Партнером мероприятия, прошедшего 19-26 апреля, выступила Русская медная компания

Основной частью программы стал конкурс фильмов молодых кинематографистов, работающих в жанрах игрового, документального и анимационного кино. На соискание премии поступило 596 заявок. В конкурсной программе участвовало 430 фильмов, снятых в 2015-2017 годах.

Гран-при фестиваля присужден игровой ленте "Молоко". Режиссер Дарья Власова представила, как может повести себя идеальная семья, обнаружив однажды на кухне своей квартиры на 14 этаже живую корову.

Спецприз от РМК получил фильм "Незваная гостья", рассказывающий о неожиданном повороте в судьбе успешной женщины после встречи с незнакомкой. Режиссер картины Наталья Бартева получила награду из рук президента фестиваля "Святая Анна" Михаила Пореченкова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

"За годы проведения фестиваль стал знаковым культурным событием и дал путевку в большую творческую жизнь многим начинающим режиссерам, актерам, операторам и сценаристам. Уверена, этот год не станет исключением, и в будущем мы увидим имена призеров и лауреатов фестиваля в титрах полнометражных картин на больших экранах", - отметила вице-президент по кадровой политике и соцответственности РМК Анна Шабарова.

Фестиваль студенческих и дебютных фильмов "Святая Анна" проводится при поддержке Минкультуры России, Союза кинематографистов, Национальной Академии кинематографических искусств и наук.

Председателем попечительского совета мероприятия выступает режиссер и продюсер Никита Михалков.