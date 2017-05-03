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В Индии новорожденной девочке отрезали головуСегодня в 12:18

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И руку.

Врачи индийского города Джайпур подарили новую жизнь малышке, появившейся на свет с двумя головами. Во время многочасовой операции хирурги удалили дополнительную голову без глаз и ушей и третью руку, которые находились в области живота девочки, пишет Daily Mail.

Во время беременности 21-летняя женщина обратилась к медикам с болями в животе. В ходе УЗИ будущей маме сообщили, что у ребенка есть патологии конечностей и, скорее всего, это паразитический близнец.

Врачи заверили, что в данном случае можно спасти и мать, и малыша, однако 24-летний глава семейства настаивал на прерывании беременности. Тем не менее женщина не послушала супруга и доносила ребенка. Необычная девочка появилась на свет в ходе кесарева сечения, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что паразитические близнецы являются результатом задержки в разделении эмбрионов во время зачатия. Данная патология проявляется в одном случае на миллион. В отличие от сиамских, развивающихся параллельно, паразитирующий близнец чаще всего сформирован не полностью и зависит от второго, доминирующего, плода, при этом лишая его питательных веществ.

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