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В Голландии создали биоразлагаемый автомобильСегодня в 12:56

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Основной элемент – льняное волокно.

Группа голландских студентов из Эйндховенского университета создала первый в мире биоразлагаемый автомобиль. Об изобретении рассказала Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

"В основе конструкции автомобиля льняное волокно, – поделился один из создателей авто Лус ван дер Беукен. – У льна очень прочная структура. Если его волокна накладывать друг на друга под различными углами, можно создать панели, сравнимые по крепости с углеволокном и алюминием". Студенты назвали авто "Лина". Машина работает на электромоторе и способна перевозить четырех человек.

8 мая автомобиль ждет проверка Национального агентства по организации дорожного движения. Оно должно выдать разрешение на использование машины на местных дорогах, передает "Уралинформбюро."

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