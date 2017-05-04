Россиян запичкают лекарствами-пустышкамиСегодня в 10:34
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После отмены обязательной сертификации медикаментов.
В России могут отменить обязательную сертификацию лекарств. Такие планы на 2017 год озвучены в докладе Минпромторга РФ, пишут "Известия".
В ведомстве пояснили, что нововведение планируется в связи с запуском общего рынка лекарственных средств на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Минздраве РФ данную идею пока не комментируют.
В случае отмены сертификации производителям не придется направлять препараты из каждой серии на лабораторный контроль для подтверждения их качества.
Фармацевтические компании заверяют, что количество брака и фальсификата на рынке не возрастет, так как Росздравнадзор продолжит выборочный контроль, а изготовители - декларирование соответствия препаратов. Однако, по мнению специалистов, этого для отечественного фармрынка недостаточно.
"На российском рынке лекарственных средств, помимо проблемы контрафакта и фальсификата, весьма остро стоит проблема дженериков, - пояснил "Уралинформбюро" доктор медицинских наук, профессор Уральского государственного медуниверситета Владимир Дитятев. - Речь о вторичных технологических копиях с оригинальных препаратов, которые привлекают потребителей более низкой ценой, но зачастую уступают в качестве исходным образцам".
По его словам, терапевтическая эквивалентность дженериков оригиналу должна быть доказана, то есть эффекты от их применения должны быть равны или сопоставимы, побочное действие также должно укладываться в рамки, задаваемые образцом. Поэтому следует не ослаблять, а наоборот ужесточать систему фармаконадзора, которая пока не соответствует международным нормам, подчеркивает В.Дитятев.
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