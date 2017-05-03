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10% свердловских автобусов ездят с поломкамиСегодня в 13:42

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ПДД нарушает каждый третий водитель.

Каждый десятый общественный автобус на Среднем Урале имеет технические неисправности, сообщили "Уралинформбюро" в отделение пропаганды областной ГИБДД. Сотрудники инспекции проверили 3250 автобусов и маршруток.

Второе по частоте нарушение - игнорирование ремней безопасности. Был выявлен 171 такой факт. В 62 случаях в автобусах отсутствовали либо не соответствовали необходимым параметрам тахографы.

Госавтоинспекторы провели 86 негласных проверок за соблюдением водителями автобусов ПДД. Пресечено 1033 нарушения. 159 из них совершили водители-иностранцы.

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