ПДД нарушает каждый третий водитель.

Каждый десятый общественный автобус на Среднем Урале имеет технические неисправности, сообщили "Уралинформбюро" в отделение пропаганды областной ГИБДД. Сотрудники инспекции проверили 3250 автобусов и маршруток.

Второе по частоте нарушение - игнорирование ремней безопасности. Был выявлен 171 такой факт. В 62 случаях в автобусах отсутствовали либо не соответствовали необходимым параметрам тахографы.

Госавтоинспекторы провели 86 негласных проверок за соблюдением водителями автобусов ПДД. Пресечено 1033 нарушения. 159 из них совершили водители-иностранцы.