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Покемонофила Соколовского спародировали в "Симпсонах"Сегодня в 13:55

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Мультяшная полиция поход в храм проигнорировала.

История екатеринбургского охотника на покемонов Руслана Соколовского нашла отражение в одной из серий 28 сезона американского мультсериала "Симпсоны".

Согласно сюжету, Гомер Симпсон, поддавшись всеобщему увлечению игрой Peekimon Get (аналог Pokemon Go), отправляется на ловлю виртуальных монстров в самые разные места. В одном из эпизодов охотники за покемонами появляются и в храме во время проповеди преподобного Лавджоя. В ответ на замечание пастора соперник Гомера по игре отвечает: "Слушай, эта игра есть или, по крайней мере, была, в отличие от твоего Иисуса".

В отличие от екатеринбургского "коллеги" у покемонофилов из Спрингфилда не возникает проблем с законом. А вот Руслану Соколовскому грозит 3,5 года колонии общего режима. Его обвиняют в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств. Приговор скандально известному блогеру Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга огласит 11 мая 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Приговор покемонофилу Соколовскому огласят 11 мая

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